British American Tobacco уйдет из России

British American Tobacco объявила об уходе из России

Табачная компания British American Tobacco (BAT) объявила об уходе из России, говорится в сообщении на сайте компании.

«Мы пришли к выводу, что в текущих условиях владение бизнесом в России для BAT нецелесообразно. Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством», — объявили в компании. В British American Tobacco подчеркнули, что продолжат выплачивать заработную плату 2 500 сотрудникам в России и также сделают «все возможное, чтобы у них была работа в будущем».

Помимо прочего, компания призвала всех лидеров как можно скорее разрешить ситуацию вокруг Украины с помощью дипломатии.

9 марта BAT объявила о приостановке инвестиций в Россию.

В тот же день стало известно, что компания Philip Morris International (PMI), владеющая такими брендами, как Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament, задумала сократить производство в России, а также приостановить запланированные инвестиции в страну и запуск новых продуктов. В компании вместе с тем указали, что продолжат платить зарплаты сотрудникам в России.

Кроме того, бизнес и производство в России приостанавливает другой производитель табачной продукции, Imperial Brands. Он выпускает товары под такими брендами, как «Максим», Parker&Simpson, West, Davidoff, Gauloises, Style, JPS и Fine. В компании пояснили, что решение включает также остановку производства на заводе в Волгограде и прекращение продаж и маркетинговой деятельности.