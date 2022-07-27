Британский производитель табака оценил убытки от ухода из России

Производитель табачной продукции BAT оценил убытки из-за ухода из России в £957 млн

Один из крупнейших в мире производителей табака British American Tobacco (BAT) оценил убытки из-за ухода в марте этого года из России в 957 миллионов фунтов стерлингов или 1,2 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на отчет компании сообщает РИА Новости.

В пресс-службе указали, что потери, связанные с обесцениванием активов и обязательств, классифицированных как «ожидающие продажи», составляют 958 миллионов фунтов стерлингов, но подавляющая часть из них связана с российским рынком.

Компания отказалась от продолжения бизнеса в России еще в марте, что было связано с вводом российских войск на территорию Украины. В настоящее время продолжается ее передача бизнеса, после чего BAT перестанет присутствовать на российском рынке.

Также в отчете указано, что чистая прибыль производителя упала в 1,7 раза по сравнению с показателем прошлого года, до 1,938 миллиарда фунтов стерлингов (2,3 миллиарда долларов), хотя выручка выросла на 5,7 процента, до 12,869 миллиарда фунтов стерлингов (15,5 миллиарда долларов).

BAT является второй по величине табачной компанией мира после Philip Morris International (также намерена до конца года отказаться от российского рынка). В ее портфеле такие бренды, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill.

