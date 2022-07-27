Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Британский производитель табака оценил убытки от ухода из России

Производитель табачной продукции BAT оценил убытки из-за ухода из России в £957 млн

Фото: Shutterstock

Один из крупнейших в мире производителей табака British American Tobacco (BAT) оценил убытки из-за ухода в марте этого года из России в 957 миллионов фунтов стерлингов или 1,2 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на отчет компании сообщает РИА Новости.

В пресс-службе указали, что потери, связанные с обесцениванием активов и обязательств, классифицированных как «ожидающие продажи», составляют 958 миллионов фунтов стерлингов, но подавляющая часть из них связана с российским рынком.

Компания отказалась от продолжения бизнеса в России еще в марте, что было связано с вводом российских войск на территорию Украины. В настоящее время продолжается ее передача бизнеса, после чего BAT перестанет присутствовать на российском рынке.

Также в отчете указано, что чистая прибыль производителя упала в 1,7 раза по сравнению с показателем прошлого года, до 1,938 миллиарда фунтов стерлингов (2,3 миллиарда долларов), хотя выручка выросла на 5,7 процента, до 12,869 миллиарда фунтов стерлингов (15,5 миллиарда долларов).

BAT является второй по величине табачной компанией мира после Philip Morris International (также намерена до конца года отказаться от российского рынка). В ее портфеле такие бренды, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Группа Little Big отменила концерты в России
Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры для аренды в Москве
Зеленский вновь пригласил Штайнмайера на Украину
Лавров обвинил Запад в торможении зерновой сделки
Терапевт предупредила некоторых людей о риске внезапной смерти из-за спорта
Глава UFC объяснил выбор соперника для Петра Яна
На Украине урежут зарплату полицейским в регионах без боевых действий
Американские оборонные компании заявили о дефиците запчастей
В Херсоне заявили о восстановлении Антоновского моста
Сергей Пускепалис раскритиковал отказывающихся рожать женщин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.