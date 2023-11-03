Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:26, 3 ноября 2023Россия

Путин назвал судьбоносную задачу России

Путин назвал обеспечение межнационального мира судьбоносной задачей России

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Ключевой, судьбоносной задачей России остается обеспечение межнационального мира и согласия, а также укрепление культуры и традиционных ценностей. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем приветствии участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума «Народы России», пишет РИА Новости.

Он назвал многообразие языков, религий и обычаев истинным богатством страны. «Поэтому государство уделяет огромное внимание сохранению самобытности каждого народа России», — подчеркнул Путин.

По словам главы государства, в работе по обеспечению межнационального мира и согласия важно задействовать весь потенциал российских религиозных, общественных и научных организаций, а также этнокультурных объединений.

Президент также заявил, что попытки посеять семена вражды и ксенофобии в России обречены на провал. Он отметил, что все жители страны являются единым народом, который связывает общая история, а также «братские узы дружбы и взаимопонимания».

Ранее, 2 ноября, Путин поручил создать в России национальный центр исторической памяти, задачей которого станет сохранение и защита традиционных ценностей и культуры. Помимо этого, организация будет реализовывать общественно значимые проекты и инициативы.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Алла Пугачева вернулась в Россию поездом и без Галкина. Что ждет певицу на родине?

      В Кремле ответили на вопрос об инцидентах с участием мигрантов

      Кремль порассуждал о родственниках иноагентов

      Последствия сильных ливней в Подмосковье попали на видео

      Кремль рассказал о планах Путина на следующую неделю

      В Кремле отреагировали на данные о назначении главой ЧВК «Вагнер» сына Пригожина

      Россиянка капала горячим воском на двухлетнего сына и попала в психбольницу

      Действия Израиля в Газе сравнили с местью

      Смольянинов рассказал о выступлениях в латвийских переходах

      Армения не получила предложения от России провести встречу Мирзояна и Байрамова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости