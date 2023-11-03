Путин высказался о попытках посеять в России семена ксенофобии

Путин: попытки посеять семена вражды и ксенофобии в России обречены на провал

Попытки посеять семена вражды и ксенофобии в России обречены на провал. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Всероссийском форуме «Народы России». Фрагмент приветствия главы государства участникам мероприятия приводит РИА Новости.

Проживающие в России люди являются единым народом, население страны связывают общая истории и «братские узы дружбы и взаимопонимания», сказал президент.

По его словам, обеспечение межнационального мира и сохранение этнической самобытности было и остается задачей, которой государство уделяет огромное внимание.

В своем выступлении глава государства назвал укрепление традиционных ценностей и культуры судьбоносной задачей России. С этой целью в России будет создан национальный центр исторической памяти, указ об учреждении которого был опубликован в четверг, 2 ноября.