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12:27, 3 ноября 2023Россия

Путин высказался о попытках посеять в России семена ксенофобии

Путин: попытки посеять семена вражды и ксенофобии в России обречены на провал
СюжетНаселение России:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Попытки посеять семена вражды и ксенофобии в России обречены на провал. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Всероссийском форуме «Народы России». Фрагмент приветствия главы государства участникам мероприятия приводит РИА Новости.

Проживающие в России люди являются единым народом, население страны связывают общая истории и «братские узы дружбы и взаимопонимания», сказал президент.

По его словам, обеспечение межнационального мира и сохранение этнической самобытности было и остается задачей, которой государство уделяет огромное внимание.

В своем выступлении глава государства назвал укрепление традиционных ценностей и культуры судьбоносной задачей России. С этой целью в России будет создан национальный центр исторической памяти, указ об учреждении которого был опубликован в четверг, 2 ноября.

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      Алан Босиков
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