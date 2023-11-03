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15:43, 3 ноября 2023Бывший СССР

Путин заявил о планах США сменить элиту на Украине

Путин: США планируют сменить элиту на Украине из-за проблем с коррупцией

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США планируют сменить политическую элиту на Украине из-за проблем с коррупцией. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что нигде в мире нет такой коррупции, как на Украине. По его словам, она там практически узаконена.

Путин также отметил, что Киев продает оружие на Ближний Восток, в частности представителям радикального движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России).

Ранее Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в масштабной коррупции, которая позорит страну. По его словам, он также пытается зачистить всю оппозицию.

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      Алевтина Запольская
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