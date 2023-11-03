Путин: США планируют сменить элиту на Украине из-за проблем с коррупцией

США планируют сменить политическую элиту на Украине из-за проблем с коррупцией. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что нигде в мире нет такой коррупции, как на Украине. По его словам, она там практически узаконена.

Путин также отметил, что Киев продает оружие на Ближний Восток, в частности представителям радикального движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России).

Ранее Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в масштабной коррупции, которая позорит страну. По его словам, он также пытается зачистить всю оппозицию.