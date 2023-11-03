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13:26, 3 ноября 2023Забота о себе

Раскрыты способы полюбить свое отражение в зеркале

Фото: Vince Fleming / Unsplash

Психолог клиники Medical On Group Юлия Мурашова рассказала, что недовольные своей внешностью люди делятся на две группы: тех, кто всегда не принимал себя, и тех, у кого эта проблема возникла в течение жизни. В комментарии для «Ленты.ру» эксперт объяснила, как можно полюбить свою внешность.

В первую очередь психолог посоветовала понять, из-за чего возникла неуверенность в собственной непривлекательности. «Распишите на листе бумаги ситуации, когда вам кто-то сказал, что вы некрасивы. Затем проанализируйте, так ли сейчас для вас, например, успешной женщины, важны слова одноклассника, некогда заявившего, что у вас большой нос», — порекомендовала Мурашова.

Вспомните известных людей, имеющих такие же, как вам кажется, недостатки, как и у вас. Например, у Барбары Стрейзанд большой нос, а Мадонна очень маленького роста. Однако это не помешало им стать успешными и счастливыми

Юлия Мурашовапсихолог

Затем человек, недовольный своей внешностью, должен понять, нужно ли ему что-то менять в себе, продолжила психолог. Для этого она посоветовала, разделив лист бумаги на две колонки, написать в одной из них свои желания, а в другой — то, какой ценой можно достичь их выполнения. По мнению Мурашовой, некоторые люди, взглянув на список, поймут, что им ничего не стоит менять. Другие же смогут осознать, что незначительные изменения не стоят тех усилий, которые придется приложить ради них.

Подумайте, что кардинально изменится в вашей жизни, если вы все же решитесь приняться за себя

Юлия Мурашовапсихолог
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Кроме того, психолог порекомендовала понять, сколько человек на самом деле готов приложить усилий, чтобы изменить свою внешность. «Поставьте себе от одного до 10 баллов, где единица — это минимум, а 10 — максимум. Если вы выберете середину и поставите пять баллов, то поймете, что проблемы на самом деле и нет», — подытожила Мурашова.

Ранее психолог Юлия Логинова назвала простые способы поднять самооценку. По ее словам, самодисциплина, умение уважать других людей и верить в себя — качества, которыми обладают успешные люди.

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      Вера Владзиевская
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