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11:27, 31 октября 2023Забота о себе

Названы простые способы поднять самооценку

Фото: Unsplash

Самодисциплина, умение уважать других людей и верить в себя — это качества, которыми обладают успешные люди, заявила психолог Юлия Логинова. В комментарии «Ленте.ру» она рассказала, какими еще чертами характера они обладают, а также перечислила способы стать увереннее в себе и поднять самооценку.

Одной из главных черт характера успешного человека Логинова назвала самодисциплину, то есть способность контролировать поступки, придерживаться определенных правил и расставлять приоритеты. По словам психолога, это качество помогает людям делать правильный выбор.

Успешные люди не падают духом при первых неудачах, а находят в них мотивацию для дальнейшего развития. Помогает им в этом настойчивость.

Юлия Логиновапсихолог

Логинова добавила, что успешные люди, как правило, толерантны. Кроме того, они уважают других людей и умеют сотрудничать, так как осознают, что совместная работа приносит больше пользы, нежели работа в одиночку.

Эти умения можно развить, даже если их нет у человека, заверила психолог. «Постоянно напоминайте себе о своих достижениях — маленьких и больших. Ведите дневник успеха, хвалите себя, даже если не успели сделать все дела», — порекомендовала она.

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Развивайте навыки, постоянно учитесь. Осваивайте технологии, изучайте языки, участвуйте в групповых мероприятиях (мастер-классах, турах).

Юлия Логиновапсихолог

«Физическое и эмоциональное благополучие — основа уверенности. Поэтому здоровый образ жизни, занятия спортом, выделенное для своих увлечений время сделают вас более успешным», — заключила Логинова.

Ранее психолог Елена Гусева назвала причины доверия красивым людям. Она считает, что оно вызвано ошибкой мышления.

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      Вера Владзиевская
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