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19:05, 27 сентября 2023Забота о себе

Психолог назвала причины доверия красивым людям

Психолог Елена Гусева назвала доверие красивым людям ошибкой мышления

Фото: David Hofmann / Unsplash

Семейный психолог Елена Гусева заявила, что из-за ошибки мышления многие наделяют красивых людей чертами, которыми те не обладают. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие причины доверия привлекательным личностям.

Красота — понятие субъективное, каждый понимает ее по-своему, говорит она. Однако, по ее словам, исследования доказали, что красивые люди пользуются большим доверием. За счет так называемого «эффекта ореола» мнение о них складывается за доли секунды.

Человека, который красив внешне, мы автоматически считаем хорошим и приписываем ему те качества, которыми он может и не обладать: порядочность, доброта, отзывчивость, способность к сочувствию

Елена Гусевапсихолог

Гусева объяснила, что человеческий мозг склонен к обобщениям — так ему проще работать. Мыслить штампами легче, так как не надо думать, анализировать и принимать решения. Однако следуя первому впечатлению о красивом человеке, легко попасться на уловки симпатичного мошенника или нарциссической личности.

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Многие, как отмечает психолог, сами наделяют красивых людей качествами, которые считают предпочтительными. «Мы фантазируем, как в сказке, надеемся, что человек оправдает наши ожидания, а когда этого не происходит, разочаровываемся, — говорит она. — Поэтому, прежде чем делать поспешные выводы о чьем-то внутреннем мире, необходимо подольше с ним пообщаться. Только в процессе можно составить мнение и решить вопрос о доверии».

Ранее психолог Ксения Демина перечислила правила выбора идеального мужа или жены. Если женщина хочет найти себе подходящего спутника, ей следует заранее составить словесный портрет идеального мужчины, а затем ориентироваться на него.

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    Вера Владзиевская
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