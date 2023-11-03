В Роскомнадзоре ответили на слух о возобновлении работы TikTok в России

Роскомнадзор не получал от TikTok уведомлений о возобновлении работы в России

В Роскомнадзоре ответили на слух, что популярное приложение для просмотра видео TikTok возобновило работу у некоторых пользователей в России. Комментарий ведомства приводит ТАСС.

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что ведомство не получало от TikTok уведомлений о возобновлении работы. Там также подчеркнули, что работа соцсети в России не ограничивается.

О том, что TikTok мог снова стать доступен отдельным россиянам, в пятницу, 3 ноября, заявили некоторые СМИ. Издание «Эксплойт» сообщило, что у нескольких членов редакции в приложении появились новые ролики и реклама, при этом они не использовали VPN-сервисы. В Hi-Tech Mail.ru добавили, что десктопная версия TikTok в России стала доступна без VPN. «Однако у всех не работает самая главная функция. На момент написания материала россияне все еще не могут публиковать новые видео без применения "лазеек"», — указали в издании.

В июле 2022 года СМИ сообщили, что TikTok может возобновить работу в России уже в сентябре. Однако в компании опровергли эту информацию.

TikTok приостановила деятельность в России в начале марта 2022 года. Как уточнили представители TikTok, они на время остановили распространение нового контента и проведение прямых эфиров. Компания приняла это решение вскоре после того, как в России был подписан закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и за призывы к антироссийским санкциям.