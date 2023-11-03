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20:18, 3 ноября 2023Путешествия

Россия закрыла один пункт пропуска на границе с Эстонией

Автомобильный пункт пропуска на границе с Эстонией закрыли до февраля 2024 года

Фото: Евгений Ашихмин / РИА Новости

Автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска «Ивангород» на границе России и Эстонии закрыли до 1 февраля 2024 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Уточняется, что решение принято на период реконструкции. При этом исключением является пешеходная часть, которая останется открытой. МИД России должен уведомить эстонскую сторону о принятом решении.

В октябре Латвия закрыла два пункта пропуска, Виентули и Педедзе, на границе с Россией. Людей, застрявших на КПП, отвезли на автобусах в ближайший пограничный пункт в Гребнево, после чего в Виентули остались только пограничники.

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      Зарина Дзагоева
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