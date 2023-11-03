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16:16, 3 ноября 2023Путешествия

Россиянам начали задерживать визы в Китай по одной причине

Россиянам начали задерживать визы в КНР из-за ранее совершенных поездок в Турцию

Фото: Jason Lee / Reuters

Российским туристам начали задерживать визы в КНР по одной причине. Об этом пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на специалистов туротрасли.

Так, эксперт по туризму и путешественник Алексей Балясников рассказал, что россияне сталкиваются с длительными проверками при подаче документов на китайскую визу. Он отметил, что в некоторых случаях их срок увеличивается до двух месяцев.

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Визовые агенты выяснили, что чаще всего с подобной проблемой сталкиваются граждане, которые ранее совершали поездки в Турцию. «У Китая напряженное отношение к турецким поездкам, — пояснил собеседник издания. — <…> В самом консульстве не объясняют причин, почему так. Методом исключения, просмотрев кейсы с задержками проверок, установили, что в основном задерживают тех, кто в прошлом был в Турции».

Версия о том, что проверки задерживаются из-за поездок отечественных туристов в Турцию, подтверждается на практике. Так, в частности, после отправки объяснительной о целях пребывания в мусульманской республике процесс обработки документов ускоряется.

«Чтобы получить визу, в объяснительной россиянам приходится рассказать, почему они были в Турции, приложить маршруты по стране, а также данные об оплате билетов и мест в отеле, — добавил Балясников. — И все это на фоне недавних новостей об упрощении визового режима между Россией и КНР».

Ранее премьер-министр Таиланда утвердил подготовленный министерством внутренних дел указ об увеличении срока безвиза для россиян с 30 до 90 дней. Уточняется, что безвизовый режим будет действовать в период с 1 ноября 2023 года до 30 апреля 2024-го.

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      Фариза Бацазова
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