Россиянам назвали способы снизить стоимость поездки на такси

Для экономии на такси россиянам посоветовали избегать поездок в час пик

Для снижения стоимости поездки на такси пассажирам необходимо избегать отправлений в час пик и пользоваться промокодами. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на компании-агрегаторы такси.

В будние дни с 6:30 до 9 часов утра нагрузка становится повышенной, и это влияет на цены, пояснили в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим». Затем стоимость поездок обычно стабилизируется. Вечерний пик приходится на период с 17 до 19 часов, по пятницам увеличенный спрос наблюдается вплоть до 23 часов.

Еще один лайфхак — заказывать машину в приложении, а не по телефону. Такой подход сэкономит пассажиру до 20 рублей.

По словам управляющего директора «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрия Коваленко, повышенные цены могут встречаться и при заказе такси в промзону. Наиболее выгодными эксперт назвал поездки в ночные часы и днем в выходные.

Ранее россиянам раскрыли уловки агрегаторов такси. Некоторые из них специально выстраивают сложные маршруты с целью удорожания поездки, сообщил советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк. Водителям, которые вычисляют такие схемы и выбирают короткий путь, по его словам, часто выставляют штрафы.

В октябре Минтранс заявил, что проанализирует ситуацию с ценами на такси в России. В большинстве регионов стоимость поездок осталась неизменной.