Россиянам предложили есть собачий корм за 270 тысяч рублей в месяц

В России появилась вакансия сомелье собачьего корма за 270 тысяч руб. в месяц

Производящая корма для животных сибирская компания «Пет-Агро» выставила вакансию специалиста, который должен будет оценивать вкус кормов для собак. Об этом сообщает РИА Новости.

Зарплата сотрудника составит 270 тысяч рублей в месяц. Его основной задачей будет пробовать различные сорта кормов для собак как производства компании, так и сторонних производителей. Необходимо будет давать обратную связь технологам для улучшения качества своего продукта.

В самой компании заявили, что в мире подобные вакансии распространены. «К сожалению, собака нам не сможет рассказать, чем этот корм лучше другого, описать по каким-то критериям и так далее, поэтому [нам нужен] человек», — заявил агентству директор компании Антон Мягков.

Высокую зарплату он объяснил тем, что компания ищет редкого специалиста, который умеет дегустировать корма, — у него должно быть развито чувство вкуса, он должен уметь оценивать продукты, «раскладывать» вкус на тона и так далее. Вначале компания искала специалиста, не публикуя вакансию, но найти его не смогла. В «Пет-Агро» добавили, что сомелье собачьего корма окажется во многом ключевым специалистом для компании. Мягков заявил, что получил уже много откликов, но в компании не уверены, что среди кандидатов есть нужный специалист.

Среди ноябрьских вакансий ранее самой высокооплачиваемой оказалась должность заместителя директора по кейтерингу в Мурманске с зарплатой 450 тысяч рублей в месяц. На втором месте расположилась вакансия инженера по бурению с зарплатой до 410 тысяч рублей в месяц, на третьем — столичная вакансия врача-стоматолога с зарплатой от 370 тысяч рублей в месяц.

Вице-премьер Татьяна Голикова 1 ноября заявила, что среднемесячная заработная плата в России выросла до 70,3 тысячи рублей в месяц, поднявшись за первые восемь месяцев 2023 года в реальном выражении на 7,5 процента.