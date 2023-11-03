Россияне купили картофеля фри на миллиарды рублей

«Бургер Кинг»: за год россияне потратили на картофель фри более 9 млрд рублей

С сентября 2022 года по сентябрь 2023-го россияне купили картофеля фри на девять миллиардов рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сети ресторанов «Бургер Кинг».

Картофель фри стал лидером рейтинга среди продаж сети фастфуда за год. Общая стоимость проданного картофеля оказалась эквивалентна цене тысячи квартир в Москве, уточнили в «Бургер Кинге». Вес скупленных порций (более 90 миллионов, почти 11 тысяч тонн) равен 100 загруженным по максимуму Boeing 737.

В сентябре основатель сети кафе «Теремок» Михаил Гончаров оценил рост цен в кафе быстрого питания в России на 1-2 процента в месяц. По его прогнозам, повышение цен ожидается и в будущем. Предприниматель объяснил, что он обусловлен ростом стоимости продуктов и зарплат сотрудникам.

С 1 октября 2023 года налог на добавленную стоимость (НДС) для таких категорий фастфуда, как гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры, замороженная пицца и другие похожие блюда, закрепили на уровне 20 процентов. До этого указанные категории фастфуда относили к хлебобулочным изделиям длительного хранения, поэтому владельцы предприятий платили НДС 10 процентов.