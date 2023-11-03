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17:41, 3 ноября 2023Экономика

Россияне стали переводить больше денег в одну страну

Россияне увеличили объем переводов денежных средств в Армению на 42 процента

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

За первые восемь месяцев 2023 года россияне увеличили объем переводов денежных средств в Армению на 42 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра экономики страны Вагана Керобяна.

Общий объем денежных переводов из России в Армению с января по август составил 2,7 миллиарда долларов, уточнил глава министерства, выступая в парламенте.

При этом общий уровень инвестиций из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за тот же период составил 305 миллионов долларов, уточнил министр. Объем переводов вырос на 31,3 процента, до 3,8 миллиарда долларов.

Рост переводов из России в Армению был зафиксирован еще в первом квартале 2023 года. Тогда россияне перевели в страну 1,2 миллиарда долларов, что в пять раз превысило показатели того же периода 2022 года. Рекордного значения размер переводов достиг в феврале, оказавшись на уровне 600,9 миллиона долларов.

По данным пресс-службы ВТБ, россияне в этом году стали втрое чаще переводить деньги в дружественные страны. При этом 90 процентов переводов пришлось на операции с Белоруссией и Казахстаном. Объем переводов в Армению в 2022 году увеличился в четыре раза.

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      Лилиана Набиуллина
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