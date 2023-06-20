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18:38, 20 июня 2023Экономика

Россияне стали втрое чаще переводить деньги в дружественные страны

ВТБ сообщил, что клиенты банка в 2023 году стали втрое чаще переводить деньги за рубеж

Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash

Розничные клиенты ВТБ в 2023 году совершили более 85 тысяч переводов средств за рубеж на общую сумму в 17,8 миллиарда рублей. Это втрое больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба банка. Там отметили, что 90 процентов переводов россиян приходится на операции с дружественными Белоруссией и Казахстаном.

В день ВТБ проводит до тысячи трансграничных денежных переводов. Самым популярным способом перечисления средств в финорганизации назвали перевод по реквизитам на банковский счет.

В текущем году банк планирует увеличить число стран, доступных для переводов, с нынешних 11 до 25 и сделать так, чтобы для операций не нужно было открывать текущий счет в национальной валюте и обменивать ее. Клиентам обещают, что вскоре они смогут совершать транзакции за рубеж напрямую со своего рублевого счета.

Тем временем объем денежных переводов из России в Казахстан в первом квартале 2023 года взлетел сразу в четыре раза, до 76,6 миллиона долларов. В прошлом году он составил рекордные за всю историю ведения статистики 357 миллиардов тенге (775,4 миллиона долларов).

Большой прирост денежных переводов из России в 2022 году также был зафиксирован в Грузии — в пять раз (до 2,06 миллиарда долларов), и Армении с ростом в четыре раза (3,6 миллиарда долларов). Также рекордно увеличились переводы из России в Киргизию и Узбекистан.

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    Дмитрий Воронин
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