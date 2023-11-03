Российская блогерша раскрыла главную проблему русских за рубежом

Тревел-блогерша и путешественница Марина Ершова раскрыла главную проблему россиян за рубежом. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации пожаловалась на агрессивное поведение жителей Новой Зеландии. «Они и сами перебрались в Новую Зеландию с ближайших островов, казалось бы, мечтали об улучшении своей жизни, но столкнулись с реальностью, где недостаток средств для осуществления срывает их маски и раскрывает темные стороны человеческой натуры островитян», — пояснила она.

По словам Ершовой, спасением для некоторых новозеландцев и проклятием для общества становятся наркотики. Местные жители создают опасные группировки в общественных местах.

«В ночное время наша семья становится свидетелями настоящей драмы в жизни соседей, которые словно на грани нервного срыва, дожидаются глубокой ночи, чтобы как следует взорваться, — добавила она. — За тонкими стенами нашего новозеландского дома разворачиваются безумные истерики, где соседи матерятся и бьют посуду. А их дети в это время плачут».

Россиянка отметила, что все это происходит в стране, где кажется, что порядок и безопасность важнейшие ценности. «Однако, когда речь идет о неадекватном поведении соседей и некоторых прохожих, даже полиция оказывается бессильной перед этими темными силами», — подчеркнула она.

Ранее житель Новой Зеландии побывал в России и назвал необычные для него вещи в стране. Первым, на что обратил внимание иностранец в РФ, были низкие цены на такси и удобные приложения по его вызову.