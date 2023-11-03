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14:06, 3 ноября 2023Путешествия

Самолет сломал шасси при посадке, упал на нос и попал на видео

Aeroin: самолет сломал шасси при посадке и упал на нос в аэропорту Бразилии

Иностранный самолет сломал шасси при посадке и на время заблокировал работу аэропорта Конгоньяс в Сан-Паулу, Бразилия. Подробностями делится портал Aeroin.

Непредвиденная ситуация произошла вечером 1 ноября. Самолет авиакомпании Abelha Táxi Aéreo выполнял медицинский рейс и перевозил пациента, при приземлении у него сломалась передняя стойка шасси.

Происшествие попало на видео, на котором заметно, что лайнер упал на нос. В результате инцидента никто не пострадал, пациента благополучно сняли с борта и передали медикам, которые ждали в машине скорой помощи.

Из-за поломки работа авиагавани нарушилась. Одному лайнеру, который в момент происшествия готовился к посадке, пришлось зайти на второй круг, а другому воздушному судну — отложить взлет. Аэровокзал восстановил отправку и прием рейсов примерно через два часа.

Ранее стало известно, что летевший в Москву из Якутска самолет авиакомпании «Якутия» резко сменил курс и сел в другом месте. Экстренная посадка потребовалась из-за неустойчивой работы автопилота.

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      Мария Борисова
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