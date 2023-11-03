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16:53, 3 ноября 2023Ценности

Самойлова показала тело в бикини

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя бизнесвумен примерила ярко-красное бикини, состоящее из трусов на завязках и бюстгальтере с треугольными чашками. При этом она продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса.

Фото: @samoylovaoxana

При этом инфлюэнсерша распустила длинные и влажные волосы, дополнив образ солнцезащитными очками. Кроме того, в качестве аксессуара она выбрала массивное кольцо на безымянном пальце.

Ранее в ноябре Оксана Самойлова в откровенном наряде рассказала на видео об отказе от алкоголя. Звезда заявила, что отказалась от употребления спиртных напитков три месяца назад, когда заболела и стала принимать таблетки.

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      Екатерина Ештокина
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