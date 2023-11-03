Сексолог назвал правильный подход к половому воспитанию подростков

Для уроков полового воспитания в школе должны быть записаны обучающие видеоматериалы, с которыми подростки смогут ознакомиться самостоятельно, заявил врач-сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук. Правильный подход к половому воспитанию подростков он назвал в программе RTVI «Встал вопрос».

По словам сексолога, уроки полового воспитания, уже проводившиеся в России, представляли собой «помесь смущения и выступления юмористов». Он объяснил, что специалисты, как правило, были недостаточно подготовлены к занятиям, а подростки смеялись, когда знакомились с новой информацией.

«Возможно, это [должны быть] какие-то записанные видеопрограммы. И более того, они должны быть в рамках пилотных проектов факультативные для начала, то есть не надо вот этой обязаловки», — заявил Кульгавчук.

У ученика, подчеркнул он, должна быть возможность посмотреть образовательные видеопрограммы на чувствительную тему дома в одиночестве, а не в «хохочущем» классе. «У нас страна разная, разные конфессии, разные взгляды и так далее. Надо уважать родительское мнение тоже», — добавил Кульгавчук.

Ранее психолог, сексолог Анна Тур рассказала о неочевидных причинах возникновения сексуальных отклонений. По ее словам, снижение либидо, ограниченная сексуальная активность могут развиваться из-за стресса, депрессии, проблем в отношениях с партнером, боязни забеременеть, хронической усталости, пониженной самооценки.