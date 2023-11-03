Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 3 ноября 2023Забота о себе

Сексолог назвал правильный подход к половому воспитанию подростков

Фото: Simon Maage / Unsplash

Для уроков полового воспитания в школе должны быть записаны обучающие видеоматериалы, с которыми подростки смогут ознакомиться самостоятельно, заявил врач-сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук. Правильный подход к половому воспитанию подростков он назвал в программе RTVI «Встал вопрос».

По словам сексолога, уроки полового воспитания, уже проводившиеся в России, представляли собой «помесь смущения и выступления юмористов». Он объяснил, что специалисты, как правило, были недостаточно подготовлены к занятиям, а подростки смеялись, когда знакомились с новой информацией.

«Возможно, это [должны быть] какие-то записанные видеопрограммы. И более того, они должны быть в рамках пилотных проектов факультативные для начала, то есть не надо вот этой обязаловки», — заявил Кульгавчук.

Материалы по теме:
Как говорить с ребенком о сексе и порно, если он неожиданно спросил об этом? Отвечают психологи и сексологи
Как говорить с ребенком о сексе и порно, если он неожиданно спросил об этом?Отвечают психологи и сексологи
13 мая 2022
«Чем старше ребенок, тем болезненнее переживания» Как должны разводиться родители, чтобы не нанести ребенку травму?
«Чем старше ребенок, тем болезненнее переживания»Как должны разводиться родители, чтобы не нанести ребенку травму?
29 апреля 2022

У ученика, подчеркнул он, должна быть возможность посмотреть образовательные видеопрограммы на чувствительную тему дома в одиночестве, а не в «хохочущем» классе. «У нас страна разная, разные конфессии, разные взгляды и так далее. Надо уважать родительское мнение тоже», — добавил Кульгавчук.

Ранее психолог, сексолог Анна Тур рассказала о неочевидных причинах возникновения сексуальных отклонений. По ее словам, снижение либидо, ограниченная сексуальная активность могут развиваться из-за стресса, депрессии, проблем в отношениях с партнером, боязни забеременеть, хронической усталости, пониженной самооценки.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      В Конгрессе США назревает раскол: Палата представителей одобрила проект помощи Израилю без упоминания Украины

      Названо условие для победы Израиля над ХАМАС

      Названо препятствия вступления Украины в НАТО

      Сексолог назвал правильный подход к половому воспитанию подростков

      Женщина разделась для благотворительного календаря в память о матери

      В США пожаловались на российских пилотов

      С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 36 журналистов

      Найдено новое перспективное лекарство от рака

      Маск и Сунак поспорили об искусственном интеллекте и необходимости работать

      «Сумасшедший рывок» бойца ХАМАС для подрыва израильского танка попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости