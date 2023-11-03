Шойгу вручил высшие госнаграды и именное оружие российским военным

Глава Минобороны Шойгу вручил звезды Героев России участникам СВО

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды и именное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В соответствии с указом Владимира Путина, звания Героя России удостоен командир мотострелкового полка, полковник Иван Клещерев.