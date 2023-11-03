Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:34, 3 ноября 2023Россия

Шойгу вручил высшие госнаграды и именное оружие российским военным

Глава Минобороны Шойгу вручил звезды Героев России участникам СВО

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды и именное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В соответствии с указом Владимира Путина, звания Героя России удостоен командир мотострелкового полка, полковник Иван Клещерев.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Куликова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин отреагировал на объявление русских некоренной нацией на Украине

      В Риге снесли памятник советскому ученому

      Генерал ФСБ оценил шанс на обмен пленными между Израилем и ХАМАС

      Раскрыты подробности внезапной смерти автора хитов Ротару и Кобзона

      Путин назвал острой проблему абортов

      Шойгу вручил высшие госнаграды и именное оружие российским военным

      Россиянкам дали простые советы по облегчению симптомов цистита

      Махачев ответил на вопрос о поединке с Макгрегором

      Стала известна цель возвращения Аллы Пугачевой в Россию

      Названы ведущие к быстрому старению мозга привычки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости