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16:41, 8 сентября 2023Россия

Шойгу вручил высшие госнаграды участникам СВО

Глава Минобороны Шойгу вручил высшие государственные награды участникам СВО

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Торжественное мероприятие прошло в Национальном центре управления обороной. Генерал вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач в ходе СВО.

Ее получил, в частности, командир мотострелкового взвода младший лейтенант Алексей Кривуля, который организовал прорыв своего подразделения, успешно преодолев сопротивление противника.

В июне медали «Золотая Звезда» удостоились командир танка старший сержант Николай Матреницкий, благодаря действиям которого было сдержано наступление превосходящих украинских сил на одном из направлений, а также командир роты старший лейтенант Нурсултан Муссагалеев, который вместе с сослуживцами вступил в неравный бой с противником, уничтожил 19 единиц его техники и вынудил его отступить.

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    Евгения Куликова
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