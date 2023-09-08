Шойгу вручил высшие госнаграды участникам СВО

Глава Минобороны Шойгу вручил высшие государственные награды участникам СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Торжественное мероприятие прошло в Национальном центре управления обороной. Генерал вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач в ходе СВО.

Ее получил, в частности, командир мотострелкового взвода младший лейтенант Алексей Кривуля, который организовал прорыв своего подразделения, успешно преодолев сопротивление противника.

В июне медали «Золотая Звезда» удостоились командир танка старший сержант Николай Матреницкий, благодаря действиям которого было сдержано наступление превосходящих украинских сил на одном из направлений, а также командир роты старший лейтенант Нурсултан Муссагалеев, который вместе с сослуживцами вступил в неравный бой с противником, уничтожил 19 единиц его техники и вынудил его отступить.