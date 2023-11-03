Стала известна дата первого заседания по делу Дарьи Треповой

Уголовное дело Дарьи Треповой начнут рассматривать 15 ноября в Петербурге

Уголовное дело в отношении Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиненной в совершении теракта, начнут рассматривать 15 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Первое слушание пройдет на базе 1-го Западного окружного военного суда.

По версии следствия, 2 апреля Трепова по указанию украинских кураторов принесла в кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой. Ее девушка передала военному корреспонденту Владлену Татарскому (Максим Фомин). В результате взрыва он не выжил, еще 52 человека получили ранения.

17 октября Генпрокуратура сообщила об утверждении обвинительного заключения. Треповой вменяется совершение теракта, незаконный оборот взрывных устройств и использование поддельного документа. Также по делу проходит ее товарищ — Дмитрий Касинцев. Ему инкриминируют укрывательство преступления.

По данным Следственного комитета России (СКР), теракт готовился долгое время на Украине гражданами, несогласными с проведением специальной военной операции Вооруженных сил РФ.