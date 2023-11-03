Стало известно о переносе визита президента Палестины в Россию

Богданов: палестинская сторона попросила отложить визит президента Аббаса в РФ

Палестинская сторона попросила отложить визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию, который ранее был запланирован на 15 ноября. Об этом сообщил замглавы российского МИД и спецпредставитель президента РФ Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, передает ТАСС.

«15 ноября должен был быть визит. По просьбе палестинского руководства этот визит отложен. Они ссылались на то, что действительно сейчас ситуация такая сложная, что президент Аббас не может уезжать из региона, из Рамаллы в этой обстановке. Мы им сказали, что, конечно, понимаем эти обстоятельства», — рассказал дипломат.

Об официальном визите палестинского президента стало известно 26 октября.

Ранее посол Палестины в РФ заявил, что президент страны Махмуд Аббас выступает хотя бы за временную остановку боевых действий, затем не исключает переговоры. «Могу сказать, что Махмуд Аббас подтвердил, что надо хотя бы временно остановить войну, открывать дороги для гуманитарной помощи. И потом можно, если все остановить хорошо, пойти на переговоры», — сказал Нофаль.