Стало известно о пострадавших при украинском ударе по зданию соцфонда в Херсоне

Сенатор Басюк: при обстреле ВСУ здания соцфонда в Чаплинке пострадали граждане

При ударе украинских войск по зданию социального фонда в поселке городского типа Чаплинка под Херсоном пострадали мирные жители. Об этом рассказал сенатор от региона Константин Басюк в своем Telegram.

Он отметил, что пострадали здания Пенсионного фонда и Центра занятости. По данным Басюка, семь человек ранены, за жизнь еще двоих сейчас борются медики. При этом семерых граждан при ударе спасти не удалось.

В то же время, как подчеркивает сенатор, «никаких военных объектов в Чаплинке и близко не было». «Зато становится абсолютно ясным, с кем воюют наши противники», — добавил Басюк.

Об ударе украинских военных по зданию соцфонда в Херсонской области стало известно ранее 3 ноября. Тогда же глава региона Владимир Сальдо рассказал, что ВСУ в ходе обстрела задействовали шесть американских ракет, четыре из которых сбили российские военные.

2 ноября ВСУ атаковали с помощью дронов жилые дома в центре Энергодара. По словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, атака произошла во время ротации специалистов МАГАТЭ.