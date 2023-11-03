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11:56, 3 ноября 2023Экономика

Назван повод для снятия ограничений на вывоз топлива за рубеж

Вице-премьер Новак: снятие ограничений на вывоз топлива пока не планируется

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Снятие ограничений на вывоз топлива за рубеж возможно, но только в условиях, когда в стране будут накоплены его излишки, пока же подобные планы отсутствуют. Об этом в комментарии журналистам заявил вице-премьер России Александр Новак, передает РИА Новости.

Он признал, что вопрос по экспорту топлива рассматривается на штабе при каждом совещании, но оснований для соответствующего решения нет. Также Новак уточнил, что правительство ищет способы стабилизировать цены на зимнее дизельное топливо. Одним из способов может стать запрет на экспорт керосина, хотя пока без экстренных мер можно обойтись.

Ограничения на экспорт топлива правительство ввело 21 сентября. Поводом для них стал ускоряющийся рост биржевых цен, а также сообщения о дефиците из десятков регионов страны. В начале октября из-за возможного переполнения резервуаров для хранения дизельного топлива ограничения на его экспорт существенно ослабили, для бензина запрет сохранился.

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Одновременно правительство ввело заградительную пошлину на экспорт для непроизводителей топлива (50 тысяч рублей за тонну) и повысило нормативы обязательных продаж на бирже. Несмотря на принятые меры, в отдельных регионах по-прежнему фиксируются случаи дефицита топлива.

Накануне, 2 ноября, президент России Владимир Путин поручил правительству в срочном порядке, до 10 ноября, подготовить доклад по стабилизации цен на топливо и вместе с нефтяными компаниями принять соответствующие меры.

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      Платон Щукин
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