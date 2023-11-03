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19:13, 3 ноября 2023Спорт

«Трактор» разгромил «Адмирал» в матче КХЛ

«Трактор» разгромил со счетом 6:1 «Адмирал» в матче КХЛ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Челябинский «Трактор» разгромил «Адмирал» из Владивостока в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Арене-Трактор» в Челябинске и завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. Голами отметились Мэдисон Боуи, Никита Сошников, оформивший дубль, и Максим Шабанов, на счету которого хет-трик. Единственную шайбу гостей забросил Александр Шевченко.

Далее «Трактор» встретится с ЦСКА 7 ноября. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. «Адмирал» днем позже сыграет с «Локомотивом». Стартовое вбрасывание в этом матче произойдет в 12:30 по Москве.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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      Ксения Курашкина
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