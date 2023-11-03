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22:06, 3 ноября 2023Спорт

Тренер дала советы по правильной прокачке мышц рук

Тренер Томпсон советует практиковать контролируемые движения при прокачке рук

Фото: Victor Freitas / Unsplash

Тренер Николь Томпсон дала советы по правильной прокачке мышц рук. Ее слова приводит журнал Shape.

Специалист рассказала, что во время тренировки рук важно задействовать также основные мышцы (брюшной пресс, косые мышцы живота и нижнюю часть спины), чтобы стабилизировать позвоночник и защитить нижнюю часть спины. При выполнении упражнений необходимо поддерживать нейтральное положение позвоночника с естественными изгибами — выгибанием или округлением спины. Томпсон также отметила, что важно сохранять небольшой изгиб в коленях и локтях, поскольку фиксация суставов может привести к растяжению связок и травмам.

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Эксперт рассказала, что можно также практиковать контролируемые движения, чтобы снизить риск получения травм: сосредоточиться на медленных, контролируемых движениях. Томпсон добавила, что во время занятия нужно дышать глубоко и ритмично, выдыхать во время фазы напряжения и вдыхать во время расслабления. Тренер подчеркнула, что важно не переусердствовать. Она предложила начать с веса, который позволит сохранить правильную технику движений, а затем постепенно мешать утяжелители.

Ранее ученые из Университета Бата (Великобритания) опровергли миф о травмоопасности фитнеса. Авторы проанализировали данные пациентов, которые получили серьезные травмы из-за физической активности. Они пришли к выводу, что польза от тренировок выше, чем риск получить повреждения. https://lenta.ru/news/2023/11/01/uchenye-oprovergli-mif-o-travmoopasnosti-fitnesa/

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      Андрей Стрельцов
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