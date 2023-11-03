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10:05, 3 ноября 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 18 рейсов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В трех московских аэропортах в пятницу, 3 ноября, произошла отмена и задержка 18 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

Так, в Домодедово задержали вылеты четырех воздушных судов, два — отменили. Во Внуково тем временем перенесли три авиарейса, четыре — отменили. В Шереметьево задержали пять рейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не раскрывается.

Ранее в ноябре летевший в Москву самолет авиакомпании «Якутия» резко сменил курс и сел в другом месте из-за технической неисправности. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, следовавшим в российскую столицу из Якутска.

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      Фариза Бацазова
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