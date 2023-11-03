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21:44, 3 ноября 2023Бывший СССР

В Херсонской области назвали бесчеловечным удар ВСУ по Чаплинке

Сальдо назвал бесчеловечным удар ВСУ по соцфонду и центру занятости в Чаплинке
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал бесчеловечным ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию соцфонда и центра занятости в поселке Чаплинка. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

«Все то, что сегодня произошло, говорит о бесчеловечности Киева и еще большей бесчеловечности тех кураторов, которые дают им это оружие», — сказал глава региона. Он отметил, что украинские военные сознательно били по социальным объектам, зная, что там днем находятся мирные жители.

Об ударе украинских военных по зданию соцфонда в Херсонской области стало известно ранее 3 ноября. Тогда же Сальдо рассказал, что ВСУ в ходе обстрела задействовали шесть американских ракет, четыре из которых сбили российские военные.

На данный момент спасатели извлекли из-под завалов девять тел. Еще девять человек были госпитализированы, многие из них в очень тяжелом состоянии.

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      Марина Совина
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