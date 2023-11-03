Сальдо рассказал о погибших при обстреле здания соцфонда в Херсонской области

Сальдо: из-под завалов в Чаплинке после обстрела ВСУ извлекли тела 9 человек

На данный момент из-под завалов в Чаплинке после украинского ракетного удара извлекли тела девяти погибших. Об этом рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».

«Уже сейчас извлекли из-под развалин девять человек погибших, девять человек очень тяжелых и раненых», — сообщил он. Сальдо добавил, что сейчас на месте все еще идет разбор завалов.

Ранее сенатор от региона Константин Басюк заявил, что при обстреле здания соцфонда семь человек погибли и еще семь были ранены, а за жизнь еще двоих борются медики. В то же время, как добавил Басюк, «никаких военных объектов в Чаплинке и близко не было».

Об ударе украинских военных по зданию соцфонда в Херсонской области стало известно ранее 3 ноября. Тогда же Сальдо рассказал, что ВСУ в ходе обстрела задействовали шесть американских ракет, четыре из которых сбили российские военные.

2 ноября ВСУ атаковали с помощью дронов жилые дома в центре Энергодара. По словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, атака произошла во время ротации специалистов МАГАТЭ.