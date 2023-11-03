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14:46, 3 ноября 2023Россия

В РПЦ призвали Пугачеву извиниться

Кипшидзе: вернувшаяся в страну Пугачева должна извиниться за свои высказывания

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Возвращающиеся на родину россияне, в частности, эстрадная певица Алла Пугачева, должны извиниться перед соотечественниками за свои высказывания. К этому призвал зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с РИА Новости.

По словам Кипшидзе, Россия открыта для тех, кто по тем или иным причинам покинул страну после начала спецоперации. «Но те из них, кто сопроводили свой уход оскорблениями своего народа или если они допустили неоднозначные высказывания, должны принести извинения. Это касается в том числе Аллы Борисовны», — заявил представитель РПЦ.

О возвращении Пугачевой в Россию стало известно 2 ноября. Исполнительница въехала на территорию страны через пограничный переход в Псковской области. Знаменитость приехала в Россию одна — ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) с ней не было.

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил в беседе с «Лентой.ру», что претензий к певице нет. Парламентарий отметил, что Пугачева является гражданкой России и пока не совершала никаких действий, которые ущемляли бы ее гражданские права.

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      Алина Гончарова
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