В Совбезе Украины признали сложную ситуацию на фронте

Секретарь Совбеза Украины Данилов: на фронте сложная ситуация для Киева

На фронте сложилась весьма сложная ситуация для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает ТАСС.

«Имеем довольно сложную ситуацию», — признал Данилов. Он согласился со словами главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного, который ранее говорил, что конфликт на Украине зашел в тупик.

По словам Данилова, он неоднократно заявлял на заседании ставки, что для победы в военном конфликте с Россией нужны новые подходы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал, что слова Залужного о тупике вызваны провалом украинского контрнаступления. Он отметил, что сейчас по большому количеству позиций натовское оружие проигрывает российскому.