Валя Карнавал показала фигуру в купальнике

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

21-летняя инфлюэнсерша снялась в черном бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и V-образных трусов с завязками на бедрах. Она позировала в полный рост, поставив одну ногу перед другой на носок и демонстрируя стройное тело с пирсингом пупка и тату.

При этом исполнительница дополнила образ серьгами-кольцами большого диаметра и вьетнамками на платформе и уложила волосы назад с помощью миниатюрных заколок.

В октябре Валя Карнавал объяснила желание изменить свою внешность. На размещенных инфлюэнсерша предстала с короткой стрижкой, убрав наращенные длинные волосы, а также с уменьшенными губами. По словам Карнавал, она решила вернуть свою натуральную красоту.