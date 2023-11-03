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17:56, 3 ноября 2023Ценности

Валя Карнавал показала фигуру в купальнике

Фото: @karna.val

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

21-летняя инфлюэнсерша снялась в черном бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и V-образных трусов с завязками на бедрах. Она позировала в полный рост, поставив одну ногу перед другой на носок и демонстрируя стройное тело с пирсингом пупка и тату.

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При этом исполнительница дополнила образ серьгами-кольцами большого диаметра и вьетнамками на платформе и уложила волосы назад с помощью миниатюрных заколок.

В октябре Валя Карнавал объяснила желание изменить свою внешность. На размещенных инфлюэнсерша предстала с короткой стрижкой, убрав наращенные длинные волосы, а также с уменьшенными губами. По словам Карнавал, она решила вернуть свою натуральную красоту.

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      Карина Черных
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      Валя Карнавал показала фигуру в купальнике

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