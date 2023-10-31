Валя Карнавал объяснила желание убрать наращенные волосы и уменьшить губы

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) объяснила желание изменить свою внешность. На эту тему она высказалась в интервью репортерам Super.

21-летняя знаменитость посетила премию Moda Topical Style Awards в футболке с изображением дельфинов и сером кардигане на молнии. На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсер сделала короткую стрижку, убрав наращенные длинные волосы, а также уменьшила губы. Кроме того, девушка сделала макияж в нюдовых оттенках.

По словам Карнавал, она решила вернуть свою натуральную красоту. «Просто мне так захотелось. Я пытаюсь вернуть натуральную себя. (...) Наращенные волосы — волосы чужой девушки, а мне хочется быть собой. Я и губы накачанные в один момент убрала. Хочу отходить от того, чтобы нравиться всем по каким-то критериям», — отметила исполнительница.

В сентябре российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава также сменила имидж и восхитила пользователей сети. На размещенных кадрах бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman продемонстрировала новую стрижку. 38-летняя звезда позировала на фоне увешанной фотографиями кирпичной стены в черной оверсайз-рубашке и с объемным каре холодного оттенка.