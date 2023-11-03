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12:47, 3 ноября 2023Из жизни

Бутылку самого старого шотландского виски продадут за миллион рублей

Independent: 190-летний виски из замка Блэр уйдет с молотка за 10 тысяч фунтов

Фото: Unsplash

В конце ноября на аукцион выставят 24 бутылки виски, изготовленного в 1833 году. Как пишет издание Independent, его нашли в шотландском замке Блэр почти год назад и немедленно окрестили «самым старым в мире».

Устроители рассчитывают, что каждую бутылку удастся продать за сумму не менее 10 тысяч фунтов стерлингов (более миллиона рублей). Для настолько редкого напитка это очень умеренная цена. Для сравнения, в 2022 году бочка редкого односолодового виски с шотландского острова Айлей ушла с молотка за 16 миллионов фунтов стерлингов. При этом она была произведена относительно недавно — в 1975 году.

Невысокая оценка виски из замка Блэр может объясняться тем, что о его происхождении почти ничего не известно. Радиоуглеродный анализ показал, что он был изготовлен в начале 1830-х годов. Специалисты подозревают, что его могли перегнать в 1833 году, разлить в 1841-м и перелить в новые бутылки в 1932-м, но подтвердить это очень трудно. Достоверной информации, где и как он был изготовлен, нет.

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Кроме того, нельзя исключать, что затянувшееся хранение не лучшим образом сказалось на качестве. Пока содержимое бутылок из замка Блэр пробовали лишь несколько человек. Специалист по древним и редким сортам виски Ангус Макрейлд, который входил в их число, многословно восхищается древностью напитка, но лишь бегло касается его вкуса — в нем, по его словам, нет заметных ноток торфяного дыма. Хвалить его он не стал.

Виски всегда был громадной частью истории замка Блэр. Оставшиеся после аукциона бутылки станут основой экспозиции, чтобы все посетители имения могли узнать удивительную историю этого напитка

Берти Тротонпопечитель замка Блэр

Ранее сообщалось, что 40 бутылок 190-летнего напитка обнаружил в конце 2022 года попечитель замка Блэр в шотландском графстве Пертшир Берти Тротон. Виски под названием Atholl Brose с добавлением меда готовили там многие века. Специалисты предполагают, что напиток из найденной партии в молодости могла пробовать королева Виктория.

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      Олег Парамонов
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