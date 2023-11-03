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10:51, 3 ноября 2023Спорт

Яшин вошел в число лучших игроков в истории чемпионатов мира

FourFourTwo включил вратаря Льва Яшина в число лучших игроков в истории ЧМ

Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Советский вратарь Лев Яшин вошел в число лучших игроков в истории чемпионатов мира по футболу. Рейтинг составил FourFourTwo.

Яшин занял 16-е место в списке. Всего издание включило в рейтинг 33 футболиста. Яшин оказался единственным российским игроком.

Рейтинг возглавил бразилец Пеле. Вслед за ним расположились аргентинец Лионель Месси и его соотечественник Диего Марадона.

Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, пятикратный чемпион СССР и победитель Кубка европейских наций 1960-го. Яшин является единственный вратарем в истории, который получил «Золотой мяч» (1963).

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