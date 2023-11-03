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13:52, 3 ноября 2023Силовые структуры

Задержанного с наркотиками бывшего футболиста сборной России отправили под арест

Суд арестовал экс-футболиста сборной России Бугаева по делу о наркотиках

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Прикубанский суд Краснодара арестовал бывшего футболиста сборной России Алескея Бугаева, обвиняемого в приготовлении к сбыту наркотиков в крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Он пробудет под арестом до 31 декабря.

Ранее задержание экс-футболиста сборной России попало на видео. Спортсмена остановили полицейские ночью 29 октября и обнаружили в кармане его толстовки сверток с 500 граммами мефедрона. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о подготовке к торговле наркотиками, а самого Бугаева отправили под административный арест на семь суток за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

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