Журналистов Губина и Еловского признали иноагентами

Минюст признал иноагентами журналистов Дмитрия Губина и Дмитрия Еловского

Министерство юстиции России обновило список физических лиц, признанных иностранными агентами. Среди прочих, в него попали журналисты Дмитрий Губин и Дмитрий Еловский. Обновленный реестр опубликован на сайте ведомства.

По данным Минюста, Губин участвовал в «создании и распространении» материалов иностранных агентов и распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России. Еловский, как отмечается на сайте, выступал против спецоперации на Украине и является шеф-редактором издания, созданного иноагентом.

Помимо журналистов, Минюст признал иноагентами юриста Кирилла Качуру и политолога Марию Снеговую.

В предыдущий раз ведомство обновило реестр 14 октября. В список попали бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев. По заявлению Минюста, он негативно высказывался в отношении специальной военной операции и вступил в подразделение Вооруженных сил Украины. Также в нем оказались правозащитница Ольга Романова и ряд журналистов и активистов — всего 12 человек.