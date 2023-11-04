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00:32, 4 ноября 2023Наука и техника

Аспирин помог в борьбе с раком кишечника

Выявлен сигнальный путь аспирина при подавлении клеток рака кишечника

Фото: Simon Infanger / Unsplash

Ученые из Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана обнаружили, что аспирин может помочь в борьбе раком кишечника. Выводы работы опубликованы в журнале Cell Death and Disease.

В ходе исследования авторы выявили сигнальный путь, с помощью которого аспирин может подавлять развитие колоректального рака. Этот вид рака является одним из самых опасных, пятилетняя выживаемость при нем не превышает 65 процентов.

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Как оказалось, аспирин стимулирует выработку двух молекул микроРНК, подавляющих опухоль: miR-34a и miR-34b/c. Для этого аспирин связывается и активирует фермент АМФ-активируемую протеинкиназу (АМФК). После чего этот фермент изменяет фактор транскрипции NRF2, который затем мигрирует в клеточное ядро и активирует экспрессию генов miR-34. В результате наблюдается гибель опухолевых клеток. Таким образом, препарат может использоваться в качестве профилактики колоректального рака. Однако аспирин не смог предотвратить метастазирование раковых клеток с дефицитом miR-34.

В феврале сотрудники организации QIMR Berghofer пришли к выводу, что низкие дозы аспирина могут повысить выживаемость при раке яичников.

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      Елена Апазиди
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