Аспирин помог в борьбе с раком кишечника

Выявлен сигнальный путь аспирина при подавлении клеток рака кишечника

Ученые из Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана обнаружили, что аспирин может помочь в борьбе раком кишечника. Выводы работы опубликованы в журнале Cell Death and Disease.

В ходе исследования авторы выявили сигнальный путь, с помощью которого аспирин может подавлять развитие колоректального рака. Этот вид рака является одним из самых опасных, пятилетняя выживаемость при нем не превышает 65 процентов.

Как оказалось, аспирин стимулирует выработку двух молекул микроРНК, подавляющих опухоль: miR-34a и miR-34b/c. Для этого аспирин связывается и активирует фермент АМФ-активируемую протеинкиназу (АМФК). После чего этот фермент изменяет фактор транскрипции NRF2, который затем мигрирует в клеточное ядро и активирует экспрессию генов miR-34. В результате наблюдается гибель опухолевых клеток. Таким образом, препарат может использоваться в качестве профилактики колоректального рака. Однако аспирин не смог предотвратить метастазирование раковых клеток с дефицитом miR-34.

В феврале сотрудники организации QIMR Berghofer пришли к выводу, что низкие дозы аспирина могут повысить выживаемость при раке яичников.