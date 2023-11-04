«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» в матче Бундеслиги

«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» в Бундеслиге, у Кейна хет-трик

Мюнхенская «Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» в матче десятого тура чемпионата Германии (Бундеслиги). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счетом 4:0. На четвертой минуте счет открыл защитник Дайо Упамекано. Далее хет-триком отметился нападающий Харри Кейн, забивший мячи на девятой, 72-й и третьей компенсированной ко второму тайму минутах.

Таким образом, после десяти матчей «Бавария» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 26 очков. «Боруссия» находится на четвертом месте, имея в активе 21 очко. Лидирует «Байер» с 28 очками.

В следующем туре Бавария примет «Хайденхайм», а «Боруссия» на выезде сыграет со «Штутгартом». Обе встречи пройдут 11 ноября.