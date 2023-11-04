Байден оговорился и назвал премьер-министра Канады своим именем

Байден оговорился и назвал премьер-министра Канады Трюдо своим именем

Президент США Джо Байден оговорился во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Видео встречи двух политиков было опубликовано на официальном YouTube-канале Белого дома.

Инцидент произошел во время саммита «Партнерство Америк для экономического процветания», который 3 ноября проходил в Вашингтоне. «Я благодарю премьер-министра Джо и президента... я благодарю премьер-министр Трюдо», — сказал американский лидер.

Ранее Джо Байден оговорился, призвав к сотрудничеству для ускорения климатического кризиса. До этого он перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в Североатлантический альянс. «Я думаю, мы должны предложить разумный путь России... Извините, Украине, чтобы она смогла соответствовать требованиям для вступления в НАТО», — сказал американский лидер.