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02:20, 4 ноября 2023Мир

Байден оговорился и назвал премьер-министра Канады своим именем

Байден оговорился и назвал премьер-министра Канады Трюдо своим именем
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден оговорился во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Видео встречи двух политиков было опубликовано на официальном YouTube-канале Белого дома.

Инцидент произошел во время саммита «Партнерство Америк для экономического процветания», который 3 ноября проходил в Вашингтоне. «Я благодарю премьер-министра Джо и президента... я благодарю премьер-министр Трюдо», — сказал американский лидер.

Ранее Джо Байден оговорился, призвав к сотрудничеству для ускорения климатического кризиса. До этого он перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в Североатлантический альянс. «Я думаю, мы должны предложить разумный путь России... Извините, Украине, чтобы она смогла соответствовать требованиям для вступления в НАТО», — сказал американский лидер.

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      Марина Совина
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