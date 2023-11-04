Болгарского биатлониста-чемпиона ввели в кому после выстрела в живот

Dir.bg: чемпиона Европы по биатлону Анева ввели в кому после выстрела в живот

Болгарского биатлониста-чемпиона Красимира Анева ввели в медикоментозную кому после выстрела в живот. Об этом сообщает Dir.bg.

По информации издания, 1 ноября спортсмена нашли с огнестрельным ранением недалеко от дамбы в районе города Кюстендил. На данный момент Анев находится в реанимации в тяжелом состоянии. По данным полиции, биатлонист сам выстрелил себе в живот.

36-летний Анев — чемпион Европы 2019 года в индивидуальной гонке. В его активе также четыре серебряные и четыре бронзовые медали европейского первенства. Спортсмен дважды становился третьим на чемпионате мира по летнему биатлону. По завершении сезона-2019/2020, болгарин завершил карьеру.