Россиянам назвали дешевые направления для путешествий на ноябрьские праздники

«Известия»: бюджетно отправиться на ноябрьские праздники можно в Турцию и Египет

Наиболее бюджетно на ноябрьские праздники можно отправиться в Абхазию, Турцию, Египет и Индию. Дешевые направления для путешествий в длинные выходные назвали опрошенные «Известиями» эксперты.

По данным туристического сервиса «Слетать.ру», поездка в Турцию или Египет на пять ночей с вылетом 3-4 ноября обойдется примерно в 107 тысяч рублей. В эту сумму входит проживание в пятизвездочном отеле с системой «все включено». Проживание в трехзвездочном отеле в Абхазии с завтраками обойдется в 52 тысячи рублей, отметили эксперты.

Из российских направлений наиболее бюджетными оказались Санкт-Петербург, Краснодарский край и Дагестан. «К примеру, в Петербурге можно провести пять ночей в "трешке" с завтраками за 20 тысяч рублей, в Краснодарском крае — за 37 тысяч рублей», — отметили в компании.

Специалисты добавили, что спрос на туры на ноябрьские праздники в 2023 году оказался на 10 процентов выше, чем в 2022-м. В Anex Tour подтвердили рост интереса к таким путешествиям и объяснили его тем, что в этот раз длинные выходные совпали с каникулами у школьников.

Ранее глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев посоветовал россиянам в ноябрьские праздники посетить города Золотого кольца и Серебряного ожерелья России.