Генсек ООН высказался об ударе Израиля по машинам скорой помощи в Газе

Генсек ООН Гутерриш потрясен ударом Израиля по машинам скорой помощи в Газе

Генсек ООН Антониу Гутерриш был потрясен сообщениями об ударе Израиля по машинам скорой помощи в секторе Газа. Об этом сообщает офис главы всемирной организации.

«Я в ужасе от сообщения о нападении на конвой скорой помощи возле больницы "Аль-Шифа" в Газе. Изображения тел, разбросанных на улице возле больницы, душераздирающие», — говорится в заявлении.

По словам генсека, он помнит об атаках, совершенных членами ХАМАС в Израиле и подчеркнул, что все заложники, удерживаемые в Газе, должны быть немедленно освобождены. Также должны прекратиться удары по мирным гражданам в Газе.

Гутерриш заявил, что гуманитарная ситуация в Газе ужасна. «Морги переполнены. Магазины пусты. Ситуация с санитарией ужасна. Мы наблюдаем рост заболеваемости и респираторными заболеваниями, особенно среди детей. Все население травмировано. Нет ни одного безопасного места», — объявил он и призвал к гуманитарному прекращению огня.

Ранее Армия обороны Израиля заявила об ударе по машине скорой помощи, в которой находились бойцы палестинского исламистского движения ХАМАС. В ВОЗ осудили атаку и призвали к прекращению огня.

