Назван способ совместить спорт и уборку

Журналисты Men Today назвали способ совместить спорт и уборку. Об этом сообщается в материале издания.

Для начала журналисты посоветовали пылесосить в квартире, так как это укрепляет руки и заменяет 20-минутную пробежку. Также при этом можно шагать вперед, чтобы одно колено было согнуто под углом 90 градусов, а другое касалось пола, после возвращаться в исходное положение.

Кроме того, журналисты рекомендовали мыть посуду, при этом поднимаясь на носки и опускаясь на всю стопу. Также можно приседать с каждой намыленной тарелкой. Приседания можно выполнять, разгружая посудомоечную машину или расставляя чистую посуду из мойки.

25 октября журналисты Men Today назвали способы сохранить здоровье офисным работникам. Чтобы остаться здоровым, рекомендуется больше двигаться по офису. Необходимо выбирать лестницу вместо лифта и стараться обедать в месте, которое находится подальше от офиса.