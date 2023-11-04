Журналист Моррис: опубликовавший статью о Зеленском журнал Time связан с ЦРУ

Американский журнал Time, опубликовавший разгромную статью о президенте Украины Владимире Зеленском, тесно связан с ЦРУ. На это указал журналист Клейтон Моррис в программе Redacted News.

Репортер указал, что издание стоит в одном ряду с газетой The New York Times и телеканалом CBS, получая деньги и указания от разведслужбы. «Для чего поддерживаемый ЦРУ журнал внезапно показывает реальную, мрачную картину ситуации на Украине? Чтобы [...] подготовить в обществе почву для чего-то неприятного?» — предположил он.

Также Моррис обратил внимание, что автору статьи в Time Саймону Шустеру удалось заполучить доступ к ближайшему окружению Зеленского. В результате украинского лидера показали как психически неуравновешенного и оторванного от реальности политика, чья вера в окончательную победу Украины над Россией начала беспокоить некоторых его советников. «Он обманывает себя. У нас нет вариантов. Мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему это», — заявил тогда изданию один из ближайших помощников президента.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины обвинил Шустера в дезинформации. В ведомстве считают, что статья о Зеленском содержала субъективные оценки и «пророссийские нарративы».