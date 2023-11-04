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МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
20:48, 4 ноября 2023Спорт

Российского футболиста увезли в больницу после полученной во время матча травмы

Футболиста Кудряшова увезли в больницу после полученной во время матча травмы

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Защитника воронежского «Факела» Федора Кудряшова увезли в больницу после полученной во время матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) травмы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Футболист получил удар плечом в голову от нападающего грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате на 55-й минуте матча, после чего упал на газон. Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев заявил, что у игрока подозревают сотрясение мозга или даже перелом.

«Факел» вырвал победу у «Ахмата» в матче 14-го тура РПЛ. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На третьей добавленной ко второму тайму минуте вывел «Факел» вперед хавбек Вячеслав Якимов.

Таким образом, после 14 матчей «Факел» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Ахмат» располагается на 13-м месте, имея в активе 12 очков. Лидирует «Краснодар» с 28 очками.

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      Анастасия Борисова
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