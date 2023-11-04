Силуанов рассказал о стабилизации курса рубля

Глава Минфина Силуанов: курс рубля стабилизировался из-за принятых мер

Глава Министерства финансов (Минфина) Антон Силуанов заявил о стабилизации курса рубля. Его слова передает ТАСС.

По словам министра, курс рубля стабилизировался и будет находиться в нынешних параметрах. Об этом Силуанов заявил на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

«Сейчас мы приняли меры, указ президента вышел о том, что больше контроля за возвратом выручки экспортеров», — рассказал глава Минфина. Также он отметил, что ослабление рубля является одной из причиной повышенной инфляции.

Указ об обязательной продаже валютной выручки экспортеров был подписан президентом России Владимиром Путиным 11 октября. Под его действие подпали 43 группы компаний-экспортеров.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил, что к концу ноября доллар стабилизируется на уровне около 90 рублей. Ожидаемое укрепление национальной валюты эксперт связал с окончанием налогового периода.