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03:20, 4 ноября 2023Мир

Самолет Байдена сломался при посадке в штате Мэн

Самолет Байдена столкнулся с технической неисправностью при посадке в штате Мэн

Фото: Reuters

Самолет, на котором президент США Джо Байден прибыл в пятницу в штат Мэн, столкнулся с технической неполадкой. Об этом сообщили в американской администрации, передает РИА Новости.

Как сообщили в Белом доме, во время приземления у самолета возникла «небольшая проблема с техническим обслуживанием». Отмечается, что для полета из штата Мэн в Делавэр будет использоваться другое воздушное судно.

Ранее стало известно, что американские военные с помощью истребителей посадили гражданский самолет в штате Делавэр из-за того, что в это время там с визитом находился Джо Байден.

Также сообщалось, что в Соединенных Штатах два частных самолета пролетели в сантиметрах друг от друга и столкнулись в воздухе. Инцидент произошел в среду, 25 октября, в аэропорту города Хьюстон (Техас). Согласно предварительной информации Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, бизнес-джет Hawker H850XP начал взлетать без разрешения диспетчера.

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